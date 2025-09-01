Пожар в сухи треви и храсти се е разпространил бързо заради силния вятър и е засегнал няколко къщи в един от крайните квартали в Белослав.

Осем екипа на пожарната са изпратени на място и се борят с огъня. Има разположени и полицейски екипи, предаде БТА.

Най-вероятно пожарът е предизвикан от запалени кабели, но пожарната е действала много бързо и екипите от "Аспарухово" са пристигнали навреме.

След няколко часа ще бъде направен оглед на щетите и ще се прецени дали някои от семействата ще имат нужда от подслон, каза за кметът на Белослав Деян Иванов, цитиран от БНР.

Засега няма данни за пострадали хора. Заради силния вятър пожарът все още не е овладян.

