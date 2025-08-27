Пожар в отделение на болницата в Хасково, 11 пациенти са евакуирани (СНИМКИ, ВИДЕО)

Пожар в отделението по урология в МБАЛ Хасково.
 
Евакуирани са 11 пациенти. Огънят е потушен. Нямя пострадали. Пожарът е тръгнал от климатик на третия етаж.
Пациентите са разпределени по другите отделения.
 
Огънят е тръгнал от климатик на третия етаж
Снимка: Мария Георгиева
Снимка: Мария Георгиева
Снимка: Мария Георгиева
 
“Днес в следобедните часове климатичната инсталация,  която е в Премния кабинет на урологичното отделение, се е самозапалило. Започнало е да се отделя много пушек, много остра миризма“, обясни пред bTV д-р Гелов.

„При наличието пожарната система е сигнализирала.  Започнала е евакуацията на пациентите от отделението, като половината от тях са настанели в травматологичното отделение,  другата половина са настанели при нас в хирургичното отделение“, обясни той.

„Няма никакъв проблем с тях, няма обгазени, няма пострадали.  Единствено е пострадал приемният кабинет, който е доста опушен, но това ще бъде отремонтирано в най-скоро време“, посочи лекарят.
 
