Пожар в отделение на болницата в Хасково, 11 пациенти са евакуирани (СНИМКИ, ВИДЕО)

Пожар в отделението по урология в МБАЛ Хасково.

Пациентите са разпределени по другите отделения.

Огънят е тръгнал от климатик на третия етаж

“Днес в следобедните часове климатичната инсталация, която е в Премния кабинет на урологичното отделение, се е самозапалило. Започнало е да се отделя много пушек, много остра миризма“, обясни пред bTV д-р Гелов.



„При наличието пожарната система е сигнализирала. Започнала е евакуацията на пациентите от отделението, като половината от тях са настанели в травматологичното отделение, другата половина са настанели при нас в хирургичното отделение“, обясни той.



„Няма никакъв проблем с тях, няма обгазени, няма пострадали. Единствено е пострадал приемният кабинет, който е доста опушен, но това ще бъде отремонтирано в най-скоро време“, посочи лекарят.

