Община Тополовград обяви частично бедствено положение заради пожар между селата Филипово и Варник.
Огънят е избухнал вчера в късния следобед от късо съединение на далекопровод в землището на тополовградското село Филипово.
Пламъците са се разпрострели на площ от 2500 декара между Филипово и свиленградските села на Сладун, Маточина и Студена.
Пожарът, който е низов, се е развил основно в сухи треви и храсти и малко горски фонд - широколистна гора.
Няма засегнати къщи, нито пострадали хора. Опасност за селата няма.
На терен работят 11 пожарни автомобила, един булдозер, представители на ловно-рибарското дружество и доброволци, съобщават от Областна администрация-Хасково.
