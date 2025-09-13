Община Тополовград обяви частично бедствено положение заради пожар между селата Филипово и Варник.

Огънят е избухнал вчера в късния следобед от късо съединение на далекопровод в землището на тополовградското село Филипово.

Снимка: Община Тополовград

Пламъците са се разпрострели на площ от 2500 декара между Филипово и свиленградските села на Сладун, Маточина и Студена.

Пожарът, който е низов, се е развил основно в сухи треви и храсти и малко горски фонд - широколистна гора.

Няма засегнати къщи, нито пострадали хора. Опасност за селата няма.

На терен работят 11 пожарни автомобила, един булдозер, представители на ловно-рибарското дружество и доброволци, съобщават от Областна администрация-Хасково.

Обстановката остава динамична, особено в района на границата с община Свиленград, където огънят продължава да се разпространява поради неблагоприятните метеорологични условия.

Местните власти напомнят на жителите да избягват излизания в близост до засегнатите райони и да сигнализират незабавно при забелязване на нови огнища.

