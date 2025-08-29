Голям пожар в животновъдна ферма край Лясковец.

Огънят избухна тази вечер около 21:00 ч. и вече е изпепелил над 100 животни – телета и бикове. Пострадал е работник във фермата, който е с тежки изгаряния. Той е транспортиран в клиниката по изгаряния в Русе.

На мястото са шест екипа на пожарната от Велико Търново и Горна Оряховица, водоноски и специализирана техника.

През цялата нощ огнеборците ще дежурят, за да предотвратят разрастването на пожара.

Снимка: bTV

Десетки животни са спасени и изведени на безопасно разстояние благодарение на намесата на екипите, община Лясковец и собствениците на стопанството.

Снимка: bTV

На терен е и кметът на Лясковец, който следи ситуацията отблизо.

