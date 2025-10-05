Апартамент в жилищен блок в квартал "Крива река" на София горя днес на обяд, предаде БГНЕС.

На място пристигнаха 2 пожарни и линейка, а полицията отцепи района. Пострадали няма. В апартамента живее възрастна жена, а пожарът е причинен от забравен работещ котлон с тиган на печката.

Пожарът вече е изгасен.

