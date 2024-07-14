Пожар е възникнал в подлеза на метростанция „Сердика“ в София, съобщи репортер на bTV.
Запалила се е баничарница, като на мястото вече работи екип на пожарната.
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