Софийска районна прокуратура повдигна обвинение на 53-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на дъщеря си.

На 23 септември около 15 часа в столичния квартал „Дружба“ мъжът нанесъл удари с ръка в областта на главата на непълнолетното момиче и я стиснал с ръка за шията.

Вследствие на това ѝ причинил лека телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство. Мъжът е бил задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за постоянното му задържане. Съдът го е оставил в ареста.

