Софийска районна прокуратура повдигна обвинение на 53-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на дъщеря си.
На 23 септември около 15 часа в столичния квартал „Дружба“ мъжът нанесъл удари с ръка в областта на главата на непълнолетното момиче и я стиснал с ръка за шията.
Вследствие на това ѝ причинил лека телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.
По случая е образувано досъдебно производство. Мъжът е бил задържан за срок до 72 часа.
Наблюдаващ прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за постоянното му задържане. Съдът го е оставил в ареста.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK