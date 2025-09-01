Потребителската кошница продължава да поскъпва спрямо миналата седмица и достига 98 лв. Данните са на Държавната комисия по стоковите борси и тържища.

От комисията уверяват, че пазарът е стабилен и големи вариации в цените на едро няма. И все пак някои разлики се отчитат.

От 4 юни до 28 август увеличение в цената на едро има при яйцата - с 4 стотинки, при сиренето - с 59 стотинки. Киселото мляко също е поскъпнало с 13 стотинки.

Леко поскъпване има и при прясното мляко. При зеленчуците е значително поскъпване при краставиците с 61 стотинки, както и при тиквичките, които са увеличили цената си с 24 стотинки.

Продължава да расте и цената на лимона, която вече е 4,64 лева за килограм. Същевременно поевтиняване има при доматите, картофите, лука, олиото, кашкавала и свинското месо.

Според комисията няма процес, който да обосновава някаква тенденция към рязко изменение на пазара.

Още по темата - чуйте във видеото.

