Последен дълъг уикенд на лятото: Накъде ще пътуват българите?

Предстои дълъг уикенд в дните от 6 до 8-ми септември, последно продължение на лятото. Заради прекрасното време българите ще прекарат тези почивни дни предимно в България, каза директорът на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма проф. д-р Румен Драганов, цитиран от БГНЕС.

Около 320 хиляди ще са общо пътуванията в трите почивни дни, като около 40 хиляди от тях ще са извън страната, най-често в Гърция и Турция.

Около и след пандемията много хора възстановиха бащините си къщи или си купиха вили, и „вътрешните“ пътувания все повече нарастват, обясни проф. Драганов. За второто тримесечие на годината са отбелязани над 26 милиона пътувания в страната, предимно до такива къщи и вили. За същия период пътуванията в чужбина са близо 8 милиона.

Над 1 300 000 туристи годишно отиват в Гърция. На фона на 26 милиона вътрешни пътувания, Гърция въобще не е конкуренция на България. Според анализи на Института, чужденците харчат и все повече пари в страната ни - при 491.20 евро миналата година, тази година всеки турист е похарчил близо 515 евро у нас.

Чужденците, които са идвали у нас за лятото, са близо два пъти повече от населението на страната ни – 13,5 млн. Четири пъти колкото населението на България пък са вътрешните пътувания – над 26 млн., обясни експертът.

Тенденцията към предпочитана почивка не в курорти, а в собствени къщи и вили, не е нова за Европа – същата е и в Германия, и Франция.

Уикенд пътуванията в България – независимо по празник или не, също са рекордни в последните години, защото хората предпочитат да прекарват почивните си дни в собствени къщи. Конкретно този уикенд се очакват и множество пътувания в планините заради хубавото време, както и по морето, където цените спадната с 30 до 50% след 25 август. На морето вече е топло, вкусно и евтино, тъй като сезонните зеленчуци вече поевтиняха много, допълни проф. Драганов.

Изпращаме един изключително добър летен сезон – от януари до август в страната са влезли над 9 милиона чуждестранни туристи, завърши директорът на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма проф. д-р Румен Драганов.