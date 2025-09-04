dalivali.bg
София
сега Облачно 16°
08 Облачно 18°
09 Облачно 20°
10 Облачно 23°
11 Облачно 26°
Последни
новини
Облачно
Космическо време

Последни новини

Изкачването на над 200-метров кран: Как децата са успели да се покатерят толкова нависоко?

Изкачването на над 200-метров кран: Как децата са успели да се покатерят толкова нависоко?
Ще остане ли в ареста учителят, обвинен за сексуално посегателство над момиче?

Ще остане ли в ареста учителят, обвинен за сексуално посегателство над момиче?

Ден на национален траур в Португалия след катастрофата на функуляр с 15 загинали (СНИМКИ и ВИДЕО)

Зеленски ще се срещне с европейски лидери в Париж днес, ще оказват натиск върху Путин

След смъртта на жената, ударена от АТВ: Преквалифицират обвинението срещу 18-годишния водач

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща е на посещение в България

Времето днес – 4 септември 2025 г: Дневните температури се понижават

Навроцки е обсъдил с Тръмп увеличаването на американското военно присъствие в Полша

Почина Тед Попов - един от най-известните българи в Ню Йорк

От неделя тол камери ще следят за скорост на всички магистрали, превишилите - глобявани
България

Последен дълъг уикенд на лятото: Накъде ще пътуват българите?

Около 320 хиляди ще са общо пътуванията в трите почивни дни, като около 40 хиляди от тях ще са извън страната

Снимка: pixabay

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:44 ч. 04.09.2025 г.

Предстои дълъг уикенд в дните от 6 до 8-ми септември, последно продължение на лятото. Заради прекрасното време българите ще прекарат тези почивни дни предимно в България, каза директорът на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма проф. д-р Румен Драганов, цитиран от БГНЕС. 

Около 320 хиляди ще са общо пътуванията в трите почивни дни, като около 40 хиляди от тях ще са извън страната, най-често в Гърция и Турция.

Около и след пандемията много хора възстановиха бащините си къщи или си купиха вили, и „вътрешните“ пътувания все повече нарастват, обясни проф. Драганов. За второто тримесечие на годината са отбелязани над 26 милиона пътувания в страната, предимно до такива къщи и вили. За същия период пътуванията в чужбина са близо 8 милиона.

Toва лято бележим пик в пътуванията в чужбина

Над 1 300 000 туристи годишно отиват в Гърция. На фона на 26 милиона вътрешни пътувания, Гърция въобще не е конкуренция на България. Според анализи на Института, чужденците харчат и все повече пари в страната ни - при 491.20 евро миналата година, тази година всеки турист е похарчил близо 515 евро у нас.

Чужденците, които са идвали у нас за лятото, са близо два пъти повече от населението на страната ни – 13,5 млн. Четири пъти колкото населението на България пък са вътрешните пътувания – над 26 млн., обясни експертът.

Тенденцията към предпочитана почивка не в курорти, а в собствени къщи и вили, не е нова за Европа – същата е и в Германия, и Франция.

Уикенд пътуванията в България – независимо по празник или не, също са рекордни в последните години, защото хората предпочитат да прекарват почивните си дни в собствени къщи. Конкретно този уикенд се очакват и множество пътувания в планините заради хубавото време, както и по морето, където цените спадната с 30 до 50% след 25 август. На морето вече е топло, вкусно и евтино, тъй като сезонните зеленчуци вече поевтиняха много, допълни проф. Драганов.

Туристка плати 1506 евро за пътуване с такси на разстояние от 1 км

Изпращаме един изключително добър летен сезон – от януари до август в страната са влезли над 9 милиона чуждестранни туристи, завърши директорът на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма проф. д-р Румен Драганов.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Почина Христина, блъсната от АТВ в "Слънчев бряг" (ВИДЕО)

Почина Христина, блъсната от АТВ в "Слънчев бряг" (ВИДЕО)
4 жертви на жесток челен удар в Хасковско (ВИДЕО)

4 жертви на жесток челен удар в Хасковско (ВИДЕО)
Путин: Готов съм да се срещна със Зеленски

Путин: Готов съм да се срещна със Зеленски
Трамваят, ударил се в подлез: 22-годишен криминално проявен е бутнал скоростния лост

Трамваят, ударил се в подлез: 22-годишен криминално проявен е бутнал скоростния лост

„Това е вид геноцид“: Арсен, манган и бактерии са открити във водата на Брезник

„Това е вид геноцид“: Арсен, манган и бактерии са открити във водата на Брезник

Тази сутрин
Снимка: „Пари даваме само за ток“: В Липница правят лютеницата само с продукти собствено производство
„Пари даваме само за ток“: В Липница правят лютеницата само с продукти собствено производство
Снимка: Когато малкото означава много: Битката на едно семейство със затлъстяването
Когато малкото означава много: Битката на едно семейство със затлъстяването
Снимка: Общински съветници: Ватманите нямат подходящи условия да си купят кафе и закуска на начална и крайна спирка
Общински съветници: Ватманите нямат подходящи условия да си купят кафе и закуска на начална и крайна спирка
Лице в лице
Снимка: Опасни игри: Селфи на върха на 200-метров кран
Опасни игри: Селфи на върха на 200-метров кран
Снимка: Игра на вотове: За стабилността на кабинета „Желязков“
Игра на вотове: За стабилността на кабинета „Желязков“
Снимка: Иван Таков: Когато видях записите и по неофициална информация, знаехме, че има намеса
Иван Таков: Когато видях записите и по неофициална информация, знаехме, че има намеса
Тази събота и неделя
Снимка: "Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
"Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
Снимка: Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Снимка: Силна буря в Кюстендил
Силна буря в Кюстендил
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест