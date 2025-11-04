Пометените коли на бул. „Витоша“: Бившият шеф на Автомагистрали“ е задържан за 72 часа

Обвиненият за катастрофата на столичния булевард „Витоша“ в неделя, при която бяха блъснати 6 паркирани коли, е задържан за 72 часа. Той е с две обвинения от прокуратурата - за шофиране след употреба на алкохол и нанасяне на имуществени вреди.

Георги Митев от „Пътна полиция“ обясни, че на мястото на инцидента веднага са изпратени униформени, които са направили веднага проба за алкохол и наркотици. Установени са 1,67 промила в издишания въздух.

Водачът е дал кръв и към момента все още няма резултат от изследването.

Стана ясно, че зад волана на мощния автомобил е бил Филип Маркулиев, бивш член на управителния съвет на държавното дружество „Автомагистрали“.

Кадри от охранителни камери запечатват момента на удара. Свидетели коментират, че се е чули силен тътен от сблъсъка.

Една от ударените коли е на Константин Атанасов. Според него автомобилът му се е преместил поне метър напред. „Шофьорът беше нагъл. Тука хората се възмущават. Държеше се не неадекватно, а нагло. Имаше и едно момиче с него. То мълчеше тук, отстрани, и само се хилеше“, добави Атанасов.

В близост има велоалея и спирка на градския транспорт с чакащи хора.