15-годишната Виктория Красимирова от Добрич, която беше в неизвестност от неделя следобед, е открита.
От полицията отказаха да дадат подробности, но заявиха за bTV, че по оперативни данни са стигнали до местонахождението на момичето.
"То е открито живо и здраво на територията на Добрич и ще бъде предадено на нейните родители", посочиха от полицията.
Полицата благодари на гражданите и служителите, участвали в изтриването.
