Полицията в Добрич издирва 15-годишната Виктория Красимирова. Момичето е напуснало жилището си в кв. "Строител" в Добрич на 12 октомври около 16 часа и оттогава е в неизвестност.

При излизане от дома си 15-годишната Виктория е била облечена в черен спортен панталон и сив суитшърт, обута с вишневи маратонки, носи черна чантичка през рамо.

Виктория Красимирова е висока 174 см, със сини очи и кестенява къса коса.

Полицията призовава гражданите, които имат информация за издирваното момиче, да се сигнализират в най-близкото районно управление на полицията или на телефон 112.

