Столичната полиция издирва 9-годишната Селин Василева Велинова. Момичето е в неизвестност от 9 септември, когато е напуснало дома си в ж.к. „Хр. Смирненски“ и оттогава е в неизвестност;

Детето отговаря на следното описание:

Височина: около 150 см

Коса: дълга кестенява, с бретон

Очи: пъстри

Облекло: синьо-бял къс гащеризон, бюстие с надпис „Calvin Klein“

Момичето е било с черни ролери. Майката умолява всеки, който има информация за Селин, да се свърже с тел. 112 или да потърси най-близкото районно управление на МВР.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK