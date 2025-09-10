Столичната полиция издирва 9-годишната Селин Василева Велинова. Момичето е в неизвестност от 9 септември, когато е напуснало дома си в ж.к. „Хр. Смирненски“ и оттогава е в неизвестност;
Детето отговаря на следното описание:
- Височина: около 150 см
- Коса: дълга кестенява, с бретон
- Очи: пъстри
- Облекло: синьо-бял къс гащеризон, бюстие с надпис „Calvin Klein“
Момичето е било с черни ролери. Майката умолява всеки, който има информация за Селин, да се свърже с тел. 112 или да потърси най-близкото районно управление на МВР.
