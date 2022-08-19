Със заповед на директора на ОД МВР-Видин старши комисар Петър Коцин е разпоредено дисциплинарно производство срещу полицай от Участък-Арчар към РУ-Видин.

Служителят е отстранен от длъжност, уведомена е прокуратурата.

В рамките на проведените издирвателни действия е установена колата, блъснала снощи към 19.15 часа 8-годишно момче на ул. „Цар Симеон Велики“ в областния град, след което водачът напуснал местопроизшествието.

Лекият автомобил е бил шофиран от 41-годишен полицай от Видин.

По случая директорът на ОДМВР-Видин е разпоредил дисциплинарно производство.

Служителят – с 5 години стаж в МВР, е отстранен от длъжност.

Образувано е следствено дело по описа на Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – Видин.