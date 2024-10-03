Двамата служители на „Гранична полиция“, които бяха блъснати от жена в Бургаско, са без опасност за живота.
Инцидентът е от 2 октомври, около 19:40 ч. на разклона за кв. „Крайморие“.
49-годишна жена е блъснала автомобил на „Гранична полиция“ при извършване на ляв завой на пътя Бургас – Малко Търново.
В полицейският автомобил са били двамата служители на „Гранична полиция“.
Те са откарани в УМБАЛ – Бургас, прегледани и освободени за домашно лечение, без опасност за живота.
Води се разследване на инцидента.
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