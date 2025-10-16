Щастлива развръзка в история от Елхово. Полицаи спасиха живота на кученце, вързано в торба на пътя и полузадушено.

То вече се казва Лили и има кандидат-осиновители.

Божидар Попов и Велислав Пасков патрулират, когато в канавка до пътя виждат торба и чуват скимтене.

Снимка: bTV

"В окаяно състояние беше кученцето, цялото беше изцапано. Изрязахме едно шише, което намерихме наблизо, в което му наляхме вода. Дадохме му храна от нашата, която бяхме взели за смяната", коментира Велислав Пасков от "Охранителна полиция" към районното управление в Елхово.

Снимка: bTV

Кученцето е на не повече от месец и според полицаите минути го делели от фатален край. Откарват го в приюта в село Добрич. Собственичката - англичанка, го приема и му дава името Лили.

Снимка: bTV

"Тя е съвсем мъничка, но скоро ще бъде ваксинирана, после ще ѝ направим паспорт и чип, и я очакват осиновители в Англия", коментира Линда Христова.

Снимка: bTV

Велислав Пасков определя кученцето като уникално.

"Радваме се, че спасихме живота на кученцето и го чака добро бъдеще", коментира неговият колега Божидар Попов.

Снимка: bTV

