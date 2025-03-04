Полицаи от Козлодуй спасиха куче от жестокия му стопанин и го осиновиха

Служители от Районното управление в Козлодуй осиновиха куче, което е било тормозено от своя стопанин. Цезар вече живее на най-сигурното място като талисман и любимец на управлението в града. Това съобщи Георги Вачев, който е помогнал за спасяването на животното.

След множество сигнали от граждани за проявата на жестокост и насилие над домашен любимец от неговия собственик с помощта на органите на МВР и общинския ветеринарен лекар в Козлодуй кучето е изведено от жилището, в което се е намирало.

След това е настанено в общинската ветеринарна амбулатория, където за него са положени всички необходими грижи. Следващата стъпка е била да му бъде намерен подходящ дом, а полицаите в Козлодуй решават, че най-подходящия за Цезар е именно Районното управление.