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Полицаи от Козлодуй спасиха куче от жестокия му стопанин и го осиновиха

Цезар вече е талисман на Районното управление в града

Снимка: Facebook/Георги Вачев

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:51 ч. 04.03.2025 г.

Служители от Районното управление в Козлодуй осиновиха куче, което е било тормозено от своя стопанин. Цезар вече живее на най-сигурното място като талисман и любимец на управлението в града. Това съобщи Георги Вачев, който е помогнал за спасяването на животното. 

След множество сигнали от граждани за проявата на жестокост и насилие над домашен любимец от неговия собственик с помощта на органите на МВР и общинския ветеринарен лекар в Козлодуй кучето е изведено от жилището, в което се е намирало.

 

След това е настанено в общинската ветеринарна амбулатория, където за него са положени всички необходими грижи. Следващата стъпка е била да му бъде намерен подходящ дом, а полицаите в Козлодуй решават, че най-подходящия за Цезар е именно Районното управление.

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