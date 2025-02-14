Полицаи от Районно управление на МВР в Мадан установиха 16-годишен младеж да управлява лек автомобил с чужди регистрационни табели, съобщи говорителят на Областната дирекция Елена Стоилова.
Момчето е спряно за проверка на улица „Арда“ в Рудозем в 23:40 часа.
При проверка полицаите констатирали, че на колата са поставени регистрационни табели, издадени на друго превозно средство.
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По случая е образувано бързо производство, предава БТА.
На 11 февруари полицията задържа 13-годишно дете зад волана на кола в Ботевград. „Младият шофьор“ блъсна няколко автомобила, опитвайки се да избяга от служителите на реда.
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