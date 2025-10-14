dalivali.bg
Полети по линията София – Брюксел са анулирани

Причината - стачка

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип

Публикувано в  09:18 ч. 14.10.2025 г.

Поради форсмажорни обстоятелства и планирана национална стачка днес на летище Брюксел се налага да бъдат анулирани полети FB 407/408 по линията София – Брюксел – София. Това съобщи на своята фейсбук страница авиокомпания „България Еър“, позовавайки се на официално съобщение, издавано от авиационните власти или летището в Брюксел. 

Всички пътници от засегнатите полети ще бъдат пренасочени на следващ полет по маршрута на 15 октомври 2025 г. Екипът на авиокомпанията уверява, че ще осигури пълно съдействие и необходимата информация за промяната. 

Повдигнаха обвинение на жената, подала фалшив сигнал за бомба в самолет на столичното летище

От авиокомпанията съветват пътниците да следят сайта и официалните комуникационни канали за допълнителни подробности, пише БТА. 

Летищата в Брюксел и Шарльороа няма да обслужват полети днес заради предстоящата национална стачка, съобщиха белгийски медии. 

