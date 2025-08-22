Почина Васил Кожухаров – един от най-разпознаваемите гласове на 90-те години. Това съобщи във фейсбук актрисата Милена Живкова.

Той остава в паметта на зрителите като човекът, който вдъхна живот на десетки култови филми по времето на VHS касетите. Освен преводач, той беше и майстор на словото – умело предаваше не само английския език, но и нюансите на американския "сленг", като същевременно намираше точния израз на български.

Васил Кожухаров започва да дублира филми в средата на 80-те години, след като чува много слаб дублаж и превод на български език. Дотогава той работи като учител по английски език, като завършва английска филология през 1972 г.