Почина политологът Антоний Гълъбов, съобщи във "Фейсбук" неговият колега Антоний Тодоров. Новината бе потвърдена пред БТА от Нов български университет, пише БНР.

"С тъга научих, че завчера е починал моят колега и адаш Антоний Гълъбов", написа Тодоров в профила си.

Доц. Антоний Гълъбов бе политолог и социолог. Роден е в София през 1964 г. и завършва социология в СУ "Св. Климент Охридски" през 1989 г.

Той преподаваше в Софийския университет и в НБУ, където е доцент в Департамента Политически науки.

В периода между 2005 и 2008 г. е старши научен сътрудник в БАН.