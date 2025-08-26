Почина известният фоторепортер Георги Цветков-Гошоре, съобщиха неговите колеги.

„Гошоре беше една от емблемите в професията! Отразявал значимите събития от 70-те г. на м. в. през прехода до най-новата ни история“, отбелязаха на страницата си във Фейсбук от Клуба на фоторепортерите.

От клуба напомнят, че снимките на Цветков бяха на челните страници на в. „Труд“ повече от 33 г.

Легендарният фоторепортер има десетки международни и национални награди за фотожурналистика и художествена фотография.

Георги Цветков е роден през 1946 г. в София. Завършва фотография в Техникума по фотография и полиграфия в столицата.

Професионалният му път започва като сътрудник на вестниците „Учителско дело“ и „ЖП воин“, а след това е назначен във фото отдела на в. „Народна младеж“. Сътрудничи и на още десетина издания, сред които в. „Студентска трибуна“, „Средношколско знаме“ и списание „Български журналист“.

Над 33 г. работи във вестник „Труд“. Представен е в изданието „Големите фоторепортери на България (1960-1989)“ с автор покойният фотограф Цветан Томчев.

