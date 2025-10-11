Почина Явор Дойчинов, който се лекуваше в Гърция, съобщиха за bTV негови близки. 48-годишният мъж беше диагностициран с рабдомиосарком – рядко и изключително агресивно раково заболяване.

За неговата история ви разказахме в “Тази сутрин” преди няколко дни, а стотици се отзоваха на призива за помощ.

Екипът на bTV изразява своите съболезнования към близките и семейството на Явор.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK