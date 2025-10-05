Криза с боклука в столицата. От днес отпадъците на повече от 300 хиляди софиянци се събират от общинското предприятие за третиране на отпадъци.
До кризата се стигна след като изтече договорът на досегашната фирма, а на обявения конкурс остана само един кандидат, който предлага двойна цена. От днес боклукът на кварталите се събира от общинското предприятие, но само за две седмици.
Освен в обикновените, боклукът ще се събира в специални контейнери за строителни отпадъци на осем адреса в "Люлин" и три в "Красно село".
Намираме се до хранителния магазин на ул. "Петър Дертлиев" в "Люлин". Една от точките, но които трябва да бъдат поставени новите сиви контейнери. Въпреки това, към 9 ч. днес такива все още не са поставени.
Часове след нашия репортаж, само на това място има поставен контейнер, който не е като обявените 30-кубикови.
Към края на деня кофите в "Люлин" вече са пълни, а районният кмет нямаше данни колко от 1500-те контейнера в квартала не са събрани.
