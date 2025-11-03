По-голямо обезщетение за майчинство и 620 евро минимална заплата от догодина.

Тези параметри на бюджета на Общественото осигуряване утвърди Националния осигурителен институт. Повторно разглеждане на бюджета се наложи, след като управляващите промениха предварителното си намерение минималната заплата да е 605 евро.

Майчинството за втората година става 460 евро - при под 400 евро или 780 лева в момента.

А ако майката се върне на работа, ще получава 75% от обезщетението, а не половината, както е в момента.

Промяна по останалите параметри няма - включително и по по-високата вноска за пенсия.

