Ако сме направили резервация за Нова година у нас, сме я платили в лева. Но пък ако консумираме извън нея в минутите след полунощ, трябва да плащаме приоритетно в евро - така е разписано в закона. Екип на bTV провери готови ли са хотелиерите и ресторантьорите и как точно трябва да се действа.

Семейството на Ати Димитрова има резервация за Нова година в Банско. Платена е предварително в лева.

„Всичко ще ни е включено в пакета и мисля, че изобщо няма да ни се налага да плащаме, но ако се наложи ще бъдем подготвени с пари в брой-в лева и в евро. Мисля, че след Нова година ще бъде по-лесно, тъй като цените ще бъдат само в евро и няма да се налага да бъдат и в двете валути“, казва тя.

Снимка: bTV

Хотелиерите са категорични, че дори да останат доплащания на туристите за след 1-ви януари, не очакват затруднения.

„И да има такива, които ще се платят на 1-ви, или на 2-ри, няма да има никакъв проблем, получавайки в евро суми, ние ще връщаме в евро. До края на октомври трябваше да бъдат заявени съответните суми в евро, които ще трябва да използваме веднага след 31-ви, след 00 часа, ние го направихме“, казва Митко Колев, мениджър на хотелски комплекс в Банско.

Снимка: bTV

Ресторантьорите също са готови за преминаването в евро. Двойното обозначение на цените в момента според тях създава повече объркване.

„Може би ще стане по-лесно, защото в момента е по-сложно. В момента отгоре ни е левовата цена, отдолу ни е евровата, но клиента много често плаща долната цена. Така че да идва по-бързо времето, в което ще бъде една цената, за да няма такива проблеми“, смята Саша Лазарова, управител на ресторант.

Снимка: bTV

Най-удобно ще бъде за туристите от чужбина, пресмята бизнесът. Така гостите от Европа няма да обменят пари, за да ги харчат у нас.

