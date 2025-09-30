Продължава да расте незаконно сметище на терен, предвиден за парк в столицата. Това установи поредна проверка на bTV.

Земеделските земи вече година и половина са с променен статут. Не са и парк, въпреки че теренът още преди десетилетие е предназначен за такъв. Но са активно сметище за строителни отпадъци.

Въпреки че институциите знаят за това, пишат се актове - на шофьори и транспортни фирми, планината от пръст и други отпадъци не спира да расте. На места тя надхвърля 20 метра, достигайки височината на далекопроводите в съседство. Докато тази практика не бъде пресечена, загубите за Столична община ще продължат да растат - както финансови, така и екологични.

Март 2025 година. Институциите хващат 9 камиона, които нерегламентирано изхвърлят тонове строителни отпадъци и земна маса. 6 месеца по-късно незаконното сметище продължава да се разраства. Серията от репортажи по bTV, проверките на институциите и наложените глоби - не спират транспортните фирми да изхвърлят отпадъци там.

Снимка: bTV

С помощта на учени от БАН, от Столичния инспекторат пресмятат, че само на този терен – до май месец, те се равняват на 1 милион кубични метра.

„Сметнато по цените на депото, което е официално за Столична община и се стопанисва от „Софинвест“, загубата е около 13 милиона за общината, само до май месец“, каза инж. Николай Неделков, директор на Столичен инспекторат.

Снимка: bTV

Към септември загубите за Общината вече надхвърлят 20 млн. лв. За половин година незаконното сметище между „Младост“ и „Горубляне“ се е разраснало повече от два пъти. Според експерти, количеството земна маса и строителни отпадъци тук вече са толкова много, че не вярват да е възможно осъществяването на проекта за Източен парк.

Екипи на Столичният инспекторат вече патрулират ежедневно в района. Контролът дава частичен резултат - транспортните фирми се ориентират към съседни терени. „Когато няма екип на Инспектората – камионите отиват, разтоварват, гоним се с тях, бягаме, има заплахи за нашите служители. Имаше опити да бъдат прегазени служители“, допълва Неделков.

Снимка: bTV

От Инспектората сигнализират всички компетентни институции - сред тях е и РИОСВ - София. От там обаче посочват, че изпратените до тях писма не могат да бъдат приети като сигнали.



„В писмата от Столичен инспекторат се предоставя информация за констатирани от тяхна страна нарушения. Писмата са изпратени за предприемане на действия по компетентност и представляват абсурден опит от страна на Столичен инспекторат за прехвърляне на отговорност“, пише в позиция на РИОСВ – София.



Въпреки писмата, РИОСВ – София не е извършила нито една проверка от март месец насам. А от районната администрация в Младост са предписали на част от собствениците да почистят терените си - нещо, което до този момент не се е случило.

