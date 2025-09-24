Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 52-годишен мъж, шофирал с близо 4,20 промила алкохол в кръвта, съобщиха от прокуратурата.

На 22 септември около 13:00 часа, обвиняемият К.К. шофирал лек автомобил в село Клисура след употреба на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 4,19 на хиляда.

Наличието на алкохол е установено чрез тестване с техническо средство алкотест дрегер „7510“.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление. С постановление на наблюдаващ прокурор К.К. е задържан за срок до 72 часа.

В хода на разследването до момента е установено, че мъжът е осъждан два пъти за престъпления против транспорта, като едното отново е за шофиране след употреба на алкохол в много голямо количество.

Предстои да бъде внесено в Софийски районен съд искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

