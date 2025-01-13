Пиян шофьор на автобус в Пловдив блъсна три паркирани коли, съобщи полицията в града.

Около 19:30 ч. в неделя е постъпил сигнал за автобус, който навлязъл с криволичене в локалното платно на пловдивския бул. „Македония“, а в зоната на кръстовище с ул. „Петър Стоев“ блъснал три паркирани коли.

Насоченият към мястото екип на Първо РУ установил, че по време на възникналата катастрофа с материални щети в автобуса не е имало други пътуващи, освен 65-годишния мъж зад волана.

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Той е изпробван с дрегер за употреба на алкохол и резултатът отчел наличие на около 1,9 промила.

С полицейска заповед шофьорът е задържан за 24 часа, срещу него е образувано бързо производство.

Работата за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая продължават разследващ полицай от районното управление.

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