55-годишен криминално проявен мъж, във видимо нетрезво състояние, се e опитал да осуети полицейската проверка и е нападнал полицай в столичния квартал „Люлин“.

Инцидентът е станал днес преди обед на сергия за плодове и зеленчуци.

Сигнал за за възникнал скандал, прераснал във физическа саморазправа, е подаден в 11:18 часа в Девето районно управление.

Към посочения адрес веднага се насочили екипи на районното управление, а междувременно служител на сектор „Метрополитен“, който патрулирал в района, пристигнал на място.

На място е установен е 55-годишен криминално проявен мъж, който бил във видимо нетрезво състояние и се опитал да осуети полицейската проверка.

Униформеният служител предприел действия по задържането му, но той оказал яростна съпротива, при която полицаят е получил наранявания в областта на рамото и ръката.

Междувременно на място пристигнали и служителите на Девето районно управление които оказали съдействие и качили задържания в полицейския автомобил.

Там той продължил с агресивното поведение и нанесъл материални щети по превозното средство. По случая е образувано досъдебно производство. Предстои доклад на събраните материали в Софийска районна прокуратура.

