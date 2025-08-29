Пиян и неправоспособен водач предизвика катастрофа с материални щети в Пловдив.

След 5 ч. тази сутрин в полицията е постъпил сигнал за лек автомобил, който се блъснал в оградни пана в зоната на кръгово движение край Водната палата.

Насоченият незабавно към мястото автопатрул установил, че зад волана на колата бил 18-годишен пловдивчанин, който направил опит да напусне местопроизшествието.

Справка в регистрите на МВР показала, че младежът не притежава свидетелство за правоуправление, а тестът му с дрегер отчел наличие на алкохол около 1,4 промила.

Той е отведен за срок до 24 часа в полицейския арест.

