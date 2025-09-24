На този етап не се предвижда обявяване на бедствено положение в Плевенско след големия пожар, обхванал и бившата рафинерия „Плама“. Напрежението в най-засегнатите населени места обаче остава.

Гъстият дим и задушливата миризма достигнаха и областния град.

На петия ден след бедствието все още има тлеещи огнища извън територията на предприятието и въпреки че от Регионалната екоинспекция уверяват, че ситуацията се нормализира, обгазяването на населението продължава.

Прокуратурата разпореди разследване за причините.

Пети ден селата Дисевица, Търнене и Ясен са пленници на гъст дим и задушлива миризма.

Снимка: bTV

„Едно от децата ми, което е на шест години, ме попита „Мамо, ще умрем ли?“, защото тази миризма не само че влиза, но и задушава“, каза Силвия Иванова, жител на село Търнене.

„Нощес в 03:15 ч. съм станала да си сложа маската. Не знам някой интересува ли го за нас, че сме живи и че тука живеят хора“, заяви Росица Маринова, жител на село Дисевица.

Блатата в района, които са се запалили първоначално, продължават да тлеят. И въпреки че попадат в натура 2000, се използват за сметища 2000.

Рафинерията „Плама“, чийто утайник също се пали впоследствие, вече е извън опасност. За да се убедим, допускат екипа ни и граждани.

Снимка: bTV

„Имаме ли обгазяване - имаме, от рафинерията ли е - не е“, каза управителят на фирма „Плама“.

И уверяват, че от година и половина са в процедура по изпразване на утайниците от петролопродукти. Честите пожари обаче откъм блатата застрашават резервоари на Държавния резерв, и на голяма петролна компания, които ползват рафинерията под наем.

За причиняване на умишлен палеж е и образуваното досъдебно производство.

„Искаме да установим авторът на деянието, престъплението предвижда от една до осем години лишаване от свобода“, обясни Владимир Радоев, който е окръжен прокурор на Плевен.

В село Ясен е разположена и мобилна лаборатория, където са отчетени отклонения от нормите единствено на фините прахови частици – близо десет пъти.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK