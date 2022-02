Парламентът трябва да започне реална работа по съдебната реформа. Това каза в ефира на bTV Radio адвокат Петър Славов, който е и бивш народен представител.

„Вместо да се обясняват през медиите изпълнителната и законодателната власт, включително и президентът, парламентът, където му е мястото да се променят законите, най-накрая трябва да започне работа по тази съдебна реформа. Това е големият камък, който може да преобърне колата на това управление“, каза той.

Според него 47-ото НС се бави със законодателните промени.

„Вече повече от два месеца имаме редовен кабинет. Същевременно Законът за съдебната власт, който трябва да промени големите и съществени неща и да постави началото на съдебната реформа, все още не е влязъл в парламента“, допълни той.

Според него това е можело да се случи още в първия ден на новия парламент.

„Той е много близък до това, което 46-ият парламент прие на първо четене. Нямаше абсолютно никакъв проблем този проект, с някакви допълнения и подобрения, пак да бъде внесен от група депутати и то още в ден първи на това Народно събрание, а не да се чака два месеца и повече и ние да сме на началната фаза“, обясни бившият народен представител.

Според него в новия законопроект има и съществени пропуски.

„Включително въвеждане на съдебен контрол по откази на прокуратурата да разследва. Имаше нагласа това да се приеме. Големият проблем обаче си стои. Отказите на прокуратурата да разследва кюлчета, Мата Хари и др. Това абсолютно задължително трябва да подлежи на съдебен контрол. Най-малкото при него ще се добие достатъчно публичност с какви мотиви е отказано да се разследва подобно нещо и дали няма съдът да задължи съответния прокурор и прокуратура да си свършат работата“, обясни той.

Петър Славов направи и предложение да се възстанови Съветът по законодателството към председателя на парламента.

„Очевидно има проблем в това НС със законодателната техника и с хора с достатъчно опит в законодателната дейност. Няма никакъв проблем да бъде възстановен така нареченият Съвет по законодателството към председателя на парламента, в който да бъдат привлечени уважавани юристи, професори, практикуващи юристи, които да подпомагат парламента в тази му дейност и наистина законодателният процес да върви“, допълни той.