Пешеходец показа пистолет на шофьор посред бял ден в столицата

bTV се свърза с мъжа, за когото се твърди, че е на записа

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:13 ч. 17.09.2025 г.

Пешеходец показа пистолет на шофьор посред бял ден в столичния квартал „Банишора“.

На клип, публикуван в социалните мрежи, се вижда как колата приближава пешеходна пътека, намираща се в близост до училище.

В този момент мъж, който пресича показва как на колана му е закачен пистолет, твърди човекът, направил записа.

Шофьорът казва, че е извикал полиция, но те не са направили нищо, защото оръжието не било насочено към него.

Ученик ограби 17-годишен в София, заплашил го с нож

От СДВР съобщиха, че във второ районно е образувана преписка.   

bTV се свърза с мъжа, за когото се твърди, че е на записа, но той категорично отрече да има нещо общо или да притежава оръжие.

Авторът на видеото отказа коментар.

Стрелба в училище в Хасково: Ученик стреля в междучасието (ВИДЕО, СНИМКИ)

Разследване във Велико Търново: Мъж чака повече от пет часа хирург за животоспасяваща операция (ВИДЕО)

Румен Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

Стрелбата в училище в Хасково: Младежът взел пистолета от свои роднини, има втори задържан

Актьорът Робърт Редфорд почина на 89 години

