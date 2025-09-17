Пешеходец показа пистолет на шофьор посред бял ден в столицата

Пешеходец показа пистолет на шофьор посред бял ден в столичния квартал „Банишора“.

На клип, публикуван в социалните мрежи, се вижда как колата приближава пешеходна пътека, намираща се в близост до училище.

В този момент мъж, който пресича показва как на колана му е закачен пистолет, твърди човекът, направил записа.

Шофьорът казва, че е извикал полиция, но те не са направили нищо, защото оръжието не било насочено към него.

От СДВР съобщиха, че във второ районно е образувана преписка.

bTV се свърза с мъжа, за когото се твърди, че е на записа, но той категорично отрече да има нещо общо или да притежава оръжие.

Авторът на видеото отказа коментар.