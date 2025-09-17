dalivali.bg
Ученик ограби 17-годишен в София, заплашил го с нож

Непълнолетният е задържан

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:35 ч. 17.09.2025 г.

16-годишен ученик e заплашил с нож и ограбил 17-годишен младеж в София. Извършителят е задържан от екипите на Пето РПУ в столицата.

"Непълнолетно лице заплашва с нож също непълнолетно лице, след което отнема известна сума пари. В рамките на разпоредената специализирана полицейска операция във връзка с превенцията срещу престъпността територията е била наситена със служители, в следствие на което също постигаме бързо разкриване на извършителя. Става въпрос наистина за деца", коментира Илия Кузманов - началник на Пето районно полицейско управление в София.

От полицейското управление отчитат намаление на уличните грабежи. В същото време се увеличават случаите, в които полицаите засичат непълнолетни извършители на подобни престъпления: 

"Тревожна е тенденцията. Ценностната система е сериозно деградирала. Явно усилията трябва да бъдат насочени както от родителите, така и от училище. Разбира се, и от служителите на Министерството на вътрешните работи за по-засилена превенция в това отношение". 

От полицията обясниха и за още един разкрит грабеж. При него е задържан човек, откраднал златни накити от възрастна жена, информира БНР. 

Стрелба в училище в Хасково: Ученик стреля в междучасието (ВИДЕО, СНИМКИ)

Разследване във Велико Търново: Мъж чака повече от пет часа хирург за животоспасяваща операция (ВИДЕО)

Стрелбата в училище в Хасково: Младежът взел пистолета от свои роднини, има втори задържан

Актьорът Робърт Редфорд почина на 89 години

„Има големи планове за него“: Невероятната история на бебето Тедиъс, роденo от 30-годишен ембрион

