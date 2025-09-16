Пешеходец на 75 години е блъснат от бетоновоз в София, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).
Инцидентът се е случил днес по обяд в района на бул. „Цар Борис III“ и ул. „Любляна“.
Сигналът за спешна помощ е постъпил в 12:17 ч.
Пострадалият е с травми на главата, в областта на едното око и на единия крак, заявиха от Центъра за Спешна медицинска помощ. Мъжът е транспортиран към болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Загубил е голямо количество кръв.
Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни. От СДВР допълниха, че нямат информация дали мъжът е пресичал на пешеходна пътека.
