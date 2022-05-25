Негово Светейшество българският патриарх и Софийски митрополит Неофит посрещна в патриаршеския си дом мощите на Светите равноапостолни братя Кирил и Методий, съобщиха от Софийската митрополия.

Мощите бяха пренесени с тържествено литийно шествие от катедралния храм "Св. великомъченица Неделя" до Софийската света митрополия.

Патриархът приветства гостите и като се поклони на Светите мощи и на частицата от Светия Кръст Господен, отправи първосветителския си благослов и молитвени благопожелания към игумена на Светогорския манастир Есфигмен архимандрит Вартоломей и манастирското братство.

Той от своя страна подари на Негово Светейшество икона на Света Богородица "Умиление", допълват от Софийската митрополия.