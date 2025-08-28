Общо 70% от българите ръкопляскат след кацане на самолета, показват данни от проучване на нискотарифна авиокомпания. Защо някои пътници избухват в аплодисменти след кацане, а други просто мълчат?

Традицията да се ръкопляска в самолета отдавна разделя пътуващите – предизвиква дебати сред авиационни среди и дори шеги сред честите пътници. За да проучи това явление, „Уиз Еър“ проведе международно проучване.

Над 4500 пътници и 150 членове на кабинния екипаж от мрежата на компанията са взели участие в проучването.

Данните разкриват интересни културни различия

Около 47–48% от пътниците на полетите на авиокомпанията в Унгария и Румъния ръкопляскат при кацане, докато в страни като Великобритания, Швейцария и Сърбия процентът е под 30%.

Най-висок дял на ръкопляскания е отчетен сред пътниците от Грузия – 75%, а България е на второ място, като 70% от българските пътници признават, че ръкопляскат след кацане.

Аплодисментите са най-често срещани при ваканционни полети и сред по-рядко пътуващите пътници. Общо 70% от респондентите, които летят веднъж годишно, ръкопляскат при кацане, в сравнение с 59% от тези, които пътуват няколко пъти годишно, и едва 40% от най-редовно летящите в над 10 полета годишно.

Защо пътниците ръкопляскат?

Сред основните мотиви за ръкопляскане пътниците посочват успешно и комфортно пристигане, особено често срещано в Централна и Източна Европа – 34%, както и израз на благодарност към пилотите и екипажа.

В Западна Европа ръкопляскането по-често се възприема като признание за професионализма на авиационния персонал – 28%.

Около 20% от анкетираните казват, че ръкопляскат просто защото и останалите пътници го правят.

По-младите хора са по-склонни да аплодират - 64% от пътниците на възраст между 18 и 24 години го правят при кацане, в сравнение с 50% при възрастовата група 25–34, 54% сред хората на възраст 35–44 години и 57% при тези между 45 и 64 години.

Освен това две трети от анкетираните членове на екипажа споделят, че тази практика постепенно намалява. Според наблюденията на екипажа най-ентусиазираните аплодисменти идват от пътници от България, Румъния, Албания и Италия.

„За мнозина аплодисментите след кацане представляват форма на споделено чувство на облекчение. Те съчетават благодарност и усещане за възвръщане на контрол след преживяване, в което той е бил поверен на други. Човешката психика черпи сигурност от малки ритуали – особено от онези, които създават чувство за принадлежност и безопасност. А понякога едно обикновено ръкопляскане е точно това – малко, но значимо микро-празненство“, обясняват психолози.

