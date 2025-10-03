Пътищата до Природен парк Витоша са временно затворени. От Столична община съобщиха, че подаденото съобщение чрез BG-Alert, която е била задействана по-рано днес, не е съгласувано с кмета на София.

Малко обаче, кметът на София заяви пред журналисти, че не е вярно, че BG-ALERT е задействан без негово знание - "съгласували сме го с директора на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община Красимир Димитров и смятам, че решението беше правилно".

Пътищата към Алеко и Златните мостове са временно затворени, за да се гарантира безопасността на всички, докато се отстранят падналите дървета и опасността премине. Причината е силен вятър и снеговалеж, заявяват от общината.

Снимка: БГНЕС

Екипи на Столичен инспекторат и дирекция “Аварийна помощ и превенция” (АПП) са незабавно мобилизирани и вече работят усилено на терен по отстраняването на падналите дървета и клони.

"Предприемат се незабавни вътрешни мерки за затягане на протоколите за кризисна комуникация, за да гарантираме, че само проверена и точна информация ще бъде разпространявана в бъдеще", добавят от "Московска" 33 и уточняват. че скоро планината ще бъде достъпна и безопасна.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK