Първи снимачен ден на новия български филм - „Топки“. Какво и кого ще видим в него, разказват Петя Дикова и операторът Златимир Петров.



„От първия миг, в който разбрахме, че аз ще играя тази роля, започнахме трескава подготовка с моя приятел. Всеки ден тренировки и обучение. Преди да започнем, не можех и един пас да направя“, споделя актрисата Александра Лашкова.



„Основната цел е да забавляваме зрителите, да се получи една хубава комедия“, казва режисьорът Любомир Печев.



„Има една лекота и непретенциозност, в същото време всичко се движи на един ръб, който изисква интелигентност“, коментира актрисата Снежина Петрова.

В главните роли ще видим Александра Лашкова, Алекс Иванов, Китодар Тодоров, Мариан Вълев, Снежина Петрова и още много страхотни български актьори.



„Мисля, че не е правено такова нещо досега – аз си превъртам някакви български филми, примерно трябва да се върна на Апостол Карамитев, където игра футболист. Друг такъв филм за футболисти, и то с такова чувство за хумор, май не се сещам“, казва актьорът Иван Савов.



Новият български филм „Топки“ ще бъде разпространяван от bTV Studios, а разширен репортаж от снимачната площадка гледайте в COOLt.

