Седмичните актуално-публицистични и новинарски предавания на bTV се завръщат този уикенд с разнообразна програма, включваща богато съдържание, тематични рубрики, интересни гости и задълбочени дискусии по важни въпроси от дневния ред на обществото - както в България, така и по света.

Новият сезон на „Тази събота и неделя“ започва на 6 септември в 07:30 часа с празнично издание по повод Деня на Съединението. Специалното студио в Пловдив ще потопи зрителите в духа на обединението и силата на националния дух отпреди 140 години. Ярки гости, творци и писатели ще разкажат незабравими истории - пътуване в славното минало и поглед с надежда към бъдещето.

През новия сезон водещи на предаването ще бъдат Митьо Маринов и Ванина Недкова, които заедно с целия екип ще представят актуалните теми и новини от седмицата, вдъхновяващи човешки истории и любопитни материали. Запазена марка на „Тази събота и неделя“ остават изнесените студиа, чрез които аудиторията опознава традициите, обичаите, местните герои и празниците в различни краища на България.

Ванина Недкова ще води заедно с Митьо Маринов „Тази събота и неделя“ през лятото

Какви са паралелите между историческите събития и времената днес, зрителите ще научават от откровените разговори с проф. Петър Стоянович в рубриката „Миналото днес“. В „Рестарт“ Елица Кънчева ще показва емоционални срещи с хора, променили житейския и професионалния си път в търсене на лично щастие, интервюта с изтъкнати личности от изкуството, както и репортажи от театралната сцена, киното и музиката. Николета Маданска ще разказва за живота на някои от най-известните спортисти в рубриката „Живей като шампион“, а в кухнята на „Тази събота и неделя“ шеф Николай Немигенчев ще приготвя лесни, но изключително вкусни и изкушаващи ястия.

На 7 септември, в тринадесетия сезон на публицистичното предаване „120 минути“, водещият Светослав Иванов ще открие отново неделния ефир с коментар, който казва много - понякога дори повече, отколкото сме готови да чуем. През новия сезон екипът на предаването подготвя срещи с хората, които са в центъра на събитията, и ще разказва истории, които променят живота. Еврото, политиката, научните открития, новостите в медицината, културата и изкуството - всичко, което е важно днес и ще бъде още по-важно утре.

В рубриката „Роуминг“ зрителите ще гледат световни личности, които четат бъдещето и разказват как ще живеем в него. В „Специален репортаж“ Стоян Георгиев ще бъде там, където историята се случва в реално време, а Марин Николов ще хвърля светлина върху казуси, които мнозина предпочитат да останат в сянка. Контекстът дава смисъл. Проверената информация - сила. С това послание екипът на „120 минути“ започва новия сезон - на 7 септември от 16:30 часа по bTV.

bTV е изборът на зрителите на старта на есенния телевизионен сезон

От началото на септември bTV Новините се завръщат с по осем емисии във всеки делничен ден и с по две емисии в събота и неделя, както и с допълнителни издания при извънредни събития. Юксел Кадриев, Виктория Петрова, Иван Георгиев, Лиляна Боянова, Полина Мечкуева, Росен Цветков и Константин Динчев ще информират зрителите за най-важното от деня.

Рубриката „bTV Репортерите“ се завръща на 6 и 7 септември с два празнични епизода за силата на обединението и българския дух. По традиция всяка събота, веднага след централните новини в 19:00 часа, журналистите на bTV ще представят свои разследвания и репортажи по теми с обществена значимост.

bTV Времето и bTV Спорт продължават да бъдат неизменна част от новинарската и публицистична програма на медията, с нови и интересни теми, лица и акценти, както и с най-важното за природните явления и спортните събития.

bTV Новините и актуалните предавания с празнични теми и срещи с вдъхновяващи личности

На 13 септември започва вторият сезон на „bTV Светът“ - предаването, което търси дълбокия смисъл зад най-важните международни теми. След лято, белязано от интензивна дипломация, светът е променен. С авторски репортажи и живи включвания от международните редактори и кореспонденти на bTV от горещи точки по света, от европейските институции в Брюксел, други столици и от САЩ, „bTV Светът“ ще дава повече контекст, повече анализи и по-задълбочен прочит на глобалните процеси.

Спря ли политиката на сделки войните и конфликтите, и на каква цена? Какъв климатичен отпечатък оставиха след себе си природните катаклизми чрез пожари и наводнения това лято? Какво е състоянието на сигурността в Европа? И устояват ли основните европейски ценности? Това са само част от темите в „bTV Светът“ с водещи Кристина Баксанова и Иван Георгиев. Още в първите издания през септември зрителите ще видят специални репортажи от Армения и Азербайджан по пътя на мира. Очаквайте „bTV Светът“ всяка събота от 12:30 часа.

bTV с ново актуално предаване за международни теми „bTV Светът“

Също на 13 септември ще бъде поставено началото на новия, четиринадесети сезон на COOLt. Всяка събота, точно в 16:00 часа, Петя Дикова ще среща зрителите с най-големите български звезди, както и с някои от най-обичаните лица от световния шоубизнес. Ексклузивни новини, любопитни истории, много усмивки, а понякога и малко сълзи, ще има в студиото, а екипът на предаването често ще излиза и извън него, за да покаже какво се случва зад кулисите на най-големите концерти, най-горещите музикални клипове, както и най-очакваните театрални и кино премиери през предстоящия сезон. Няма да липсват и вдъхновяващи истории на хора, които със своята упоритост, талант или кауза доказват, че успехът може да има много лица, отвъд сцената и екрана.

Популярното публицистично предаване на bTV „Защо, господин министър?“ с Жени Марчева подновява новия сезон на 14 септември. Форматът остава верен на мисията си - да поставя най-важните и актуални за обществото теми от седмицата. Всяка неделя, веднага след централната емисия на bTV Новините, в 19:30 часа един министър ще сяда на горещия стол, за да отговаря на въпросите на Жени Марчева, които вълнуват обществото.

Петя Дикова ще води COOLt от септември по bTV

Четвъртият сезон на документалната поредица „bTV разказва“ започва на 5 октомври в 16:00 часа. И тази година предаването ще показва света през очите на различни общности, предавайки знание, емоция и перспектива. Всяка седмица, в неделния следобед Радиана Божикова и операторът Александр Осиченко ще срещат зрителите с лични разкази на хора от различни социални пластове - истории, които докосват, обединяват и напомнят, че промяната започва от всеки от нас.

„bTV разказва“ съчетава глобалния и родния поглед, представяйки редки културни феномени и подчертавайки европейското и световното културно многообразие. Фокусът на епизодите ще бъде върху изменението на климата, зелената трансформация и новите социални предизвикателства. През 2025 г. „bTV разказва“ получи сертификация от albert - организацията за екологична устойчивост в телевизионната и филмова индустрия, в партньорство с BAFTA. Епизодите на поредицата се реализират с минимален екологичен отпечатък и оптимизирано потребление на ресурси, в съответствие с принципите на зелено заснемане („green filming“).

