Първата ескейп стая на колела вече е у нас: Можете ли да избягате от трафика на хора?

ценариите са вдъхновени от истински истории на оцелели

Публикувано в  11:33 ч. 19.09.2025 г.

Публикувано в  11:33 ч. 19.09.2025 г.

Първата ескейп стая на колела (Escape Truck) пристигна в България. Тя е по инициатива на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ).

Играта разкрива ужаса на трафика на хора, в нея участниците имат възможност да влязат в ролята на жертва на трафик и чрез решаването на различни задачи да намерят изход. Сценариите са вдъхновени от истински истории на оцелели.

„Трафикът на хора е едно изключително тежко престъпление срещу личността. Искаме да можем да помагаме на жертвите в тежките моменти, в които се намират. Държавните институции заедно с неправителствения сектор показахме, че можем да постигаме много, когато имаме една цел", заяви Даниела Савеклиева, Национална комисия за борба с трафика на хора, цитирана от БГНЕС.

В Перник създадоха ескейп стая срещу насилието в училище

„В камиона има две стаи, в които е пресъздадена ситуация, близка до реалната – на трудова и сексуална експлоатация. Хората, които са вътре, ще трябва да намерят жокерите, скрити в стаите, тоест жертвата да може да бъде спасена от експлоатация“, посочи още Савеклиева.

Снимка: Международна организация по миграция

Събитието бе открито от официални лица от Националната комисия за борба с трафика на хора, Столична община, Международната организация по миграция (МОМ) в България, фондация „Кампания А21“ и фондация „Open Space“.

Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието и науката съвместно с Министерството на правосъдието на Кралство Нидерландия са част от партньорите на инициативата.

22-годишно момиче влага всичките си спестявания, за да създаде „ескейп стая”

Ескейп стаята на колела ще обиколи 11 града в страната – София, Благоевград, Сандански, Петрич, Ботевград, Плевен, Монтана, Луковит, Кърджали, Варна и Бургас – от днес до 9 октомври.

Официалното откриване беше днес, в 9:30 ч. в София, на паркинга пред стадион „Васил Левски“ (от страната на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“).


