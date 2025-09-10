Младежи от Перник отварят вратата на първата ескейп стая срещу насилието в училище. Те търсят реални решения на тормоза над деца сред подрастващите.

Осем отбора, с по четирима участници и един ментор, и много идеи – така започва предизвикателството за учениците. Целта е ясна – да се създаде интерактивно ескейп пространство, в което чрез решаването на логически задачи учениците да намерят помощ и да не се страхуват от проблемите си.

„Училищната среда е началото, в което децата могат да се научат да имат по-ниска толерантност към насилието и да повишим емпатията. Това беше основната причина да решим да говорим малко повече за тормоза, не като табу. Решихме да работим по малко по-интерактивен метод, тоест – да вкараме учениците в една среда, която е позната уж за тях, но малко по от странична гледна точка“, каза Тияна Кръстева от младежки клуб „Да бъдем приятели“ към фондация „Пулс“.

Така учениците се поставят на мястото на другия и може да видят последствията от проблемния казус. А стаята вече отвори врати. Младежкият клуб в град Перник ще продължи да се развива, заради младите хора, които мотивират и останалите ученици.



„Много се радвам, че даваме поле всички млади хора, не само от Перник, но и от цялата страна да участват със свои идеи и да видят, че могат да срещнат от другата страна съмишленици“, коментира Натали Илиева, младежки работник в Международен младежки център – Перник.



„Нещо, което аз сама съм разбрала от доброволчеството е това, че ти, ако искаш да постигнеш нещо, трябва да си постоянен и трябва наистина да вярваш в това нещо“, заяви Елеонора Григорова от младежки клуб „Да бъдем приятели“ към фондация „Пулс".

Снимка: bTV



През последните две години програмата на УНИЦЕФ обучава 50 ментори във всички области, които подкрепят училища и детски градини, работилници за социално емоционално учене на децата, групи за взаимна подкрепа.

До момента в програмата са се включили 25 000 деца и родители в повече от 130 училища и детски градини



Въпреки че от клуба получават сигнали за насилие почти ежедневно, младежите вярват, че добрият им пример ще вдъхнови съучениците им да намерят път към решаване на проблемите им.

