За първи път от близо 400 години в манастира на остров Свети Иван край Созопол ще бъде отслужена литургия.

Това се случва и 15 години след като в светата обител бяха открити мощите на свети Йоан Предтеча.

Тържествената архийерейска литургия на острова беше предшествена от литийно шествие - от църквата "Св. Св. Кирил и Методий" в Созопол, където се пазят мощите на Свети Йоан Предтеча, до пристанището.

Бурното море не отмени церемонията и част от висшето духовенство, както и много местни жители и туристи, дойдоха с лодки и корабчета.

Островът е най-големият по българското Черноморие и пази изключително интересна история. Манастирът "Свети Йоан Предтеча" играе голяма роля в средновековна България и в отношенията ѝ с Византия. Важно книжовно средище, в него е имало място за писане, превеждане на книги и библиотека. Тук е била и лятната резиденция на съпругата на българския цар Теодор Светослав.

Точно преди 15 години късчето земя в морето привлече погледите на света, с откриването на мощите на свети Йоан Кръстител.

"Разкрихме основи на езическия храм, който е посветен на божеството Аполон и това показва, че тук е имало храм на Аполон. И традицията е върху езическите капища, езическите светилища в предходния период да се изграждат храмове. Този период от време - краят на 4-ти- началото на 5-и век свети Йоан Кръстител е една от фигурите, която може да бъде като контрапункт на божеството на Аполон", коментира проф. Казимир Попконстантинов - археолог, откривател на мощите.

"Тези мощи сегнират свещеността на територията и светецът става покровител не само на острова, но и на късноантичния и средновековен Созопол", казва Димитър Недев, директор на Историческия музей в Созопол.

Преди няколко месеца община Созопол получи от държавата част от острова за управление. Целта е да го превърне в дестинация за поклонически туризъм.

На първо време ще бъдат реставрирани части от манастира и изградени нови подходи към острова.

