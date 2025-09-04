Парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за държавната собственост.

Заместник-председателят на парламента подложи на второ гласуване Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, приет от Народното събрание на 31 юли 2025 г.

125 народни представители гласуваха „за“, 46 „против“ и един „въздържал се“, с което предложението бе прието.

След поискано прегласуване резултатът не бе по-различен. Със „за“ гласуваха 126 депутати, 46 се обявиха „против“, нямаше „въздържали се“. Ветото на държавния глава бе преодоляно с гласовете на ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и трима депутатите нечленуващи в парламентарна група.

Законът за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, приет от Народното събрание на 31 юли 2025 г., бе върнат за ново обсъждане с Указ №139 от 11 август 2025 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

Анна Александрова от ПГ на ГЕРБ-СДС представите законопроекта и мотивите към него.

По време на дебата Христо Расташки от ПГ на МЕЧ заяви, че няма да подкрепят законопроекта и поддържат изцяло ветото на държавния глава. „Считаме дори, че то не е пълно и може да се добавят още неща, тъй като когато се приемат закони е много важно да се разглежда с каква цел се приемат тези закони. Обикновено трябва обществените решения да се регулират, но в случая целта е различна“, каза той и посочи, че в момента целта е да се продадат 4400 имота.

Според депутата, целта на повечето закони, които се приемат в това Народно събрание, е да се вземат парите по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Тези имоти са държавна собственост и тук ни беше обяснявано как те са с отпаднала необходимост. Искам да ви кажа, че тези имоти не са с отпаднала необходимост, просто вашето управление, дами и господа от ГЕРБ, е слабо, затова имотите са западнали, затова дори не можете да ги поддържате“, обърна се той към народните представители от най-голямата парламентарна група.

По този начин, по думите му, се извършва може би най-голямата приватизация от 1996 г. насам. Премиерът Росен Желязков ще остане в историята като „червендалестия Иван Костов“, който извършва втора масова приватизация, категоричен е Расташки.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK