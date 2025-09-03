Промените в Закона за държавната собственост: Правната комисия отхвърли ветото на Радев

Комисията по конституционни и правни въпроси отхвърли ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за държавната собственост.

Те бяха приети в последния работен ден преди лятната ваканция на депутатите и с тях се улеснява продажба на имоти от забранителния списък за приватизация, и се премахва възможността на втора инстанция да се обжалват екооценки по приоритетни инвестиционни проекти. Президентът наложи вето през август, като посочи, че с промените се "създават условия за прикриване на политическа отговорност на управляващото мнозинство". От опозицията пък твърдят, че целта е разпродаване на 4400 държавни имоти.

В комисия в подкрепа на мотивите на държавния глава се изказаха от ПП-ДБ, "Възраждане" и МЕЧ.

"Ние подкрепяме облекчаването на административните процедури, ускоряването на времето за реализиране на инвестиционни проекти. Но това не може да става, от една страна, във връзка с намаляване на защитата на правата и основните свободи на хората, и от друга страна да създаваме условия за административен произвол, и на практика да влошаваме инвестиционния климат", заяви Надежда Йорданова от ПП-ДБ.

"Този закон отваря вратата за поредния грабеж на активи, които са общонародна собственост", заяви Златан Златанов от "Възраждане", цитиран от БНР.

"Правим тук облекчение на административните процедури, като търсим по-бързо правосъдие, също и на съдебните процедури. Това ще бъде за сметка на качеството на правосъдие. Във това изцяло се присъединяваме към ветото на президента", заяви Христо Расташки от МЕЧ.

В подкрепа на измененията се обявиха Бранимир Балачев от ГЕРБ-СДС и Хамид Хамид от "ДПС-Ново начало":

"Тук не става дума за някаква разпродажба на имоти, които са необходими за националната сигурност, а за такива, които са с отпаднало основание", заяви Балчев.

"Ние сме категорично против разпродаването на държавно имущество и ще внесем в най-скоро време необходимите текстове. Готови сме със законопроекта, така че ще внесем пълна забрана за продажба на държавно имущество, както и закриването на Агенцията за публичните предприятия и контрол", заяви Хамид.

Окончателното произнасяне по ветото ще е в пленарна зала, като се очаква това да стане още тази седмица.