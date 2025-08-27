Парк Врана отново ще отвори врати със свободен вход за посетители. Държавата в лицето на областната администрация на София официално влезе във владение в началото на тази седмица.

Припомняме, че през 2023-та г. съдът отреди, че областната управа на София и държавата ще стопанисва парка. Въпреки това 2 години не поеха отговорност за парка и тя остана под стопанисването на общината. Чак сега, едва тази седмица официално областната управа и областният управител Стефан Арзов влязоха във владение.

"След наличието на всякакъв вид документация, радвам се че Столична община спази нашите указания. Става дума за 950 дка парка с който има много различни инфраструктурни обекти. Те не бяха описани в какво състояние се намират и поради тази причина процесът се забави в продължение на месец", коментира Арзов.

Това, което е констатирано от експерти - над 900 дървета, които са изсъхнали в рамките на около 2 години. За съжаление това е голяма част от разстителността. В следващата година ще искаме средства на мястото на мястото на тези дървета да бъдат засадени нови.

Столична община започна да предава документите за обекта едва след призива на кмета на София. Столична община предаде владението преди един месец, в резултат на което ние приехме парка. Имаше и работна комисия от страна на Министерски съвет, множество институции, всъщност и премиерът издаде такава заповед да видим кое е най-правилното и целесъобразно решение за парка", коментира Арзов.

На въпрос кога може ще може да се влиза свободно в парка, областният управител коментира, че в максимално кратки срокове започват процедурите за обществените поръчки, за да може да се премахне тази разстителност, която е опасна. Остава поставянето на пейките и кошчетата - необходимият санитарен минимум, който се изисква.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK