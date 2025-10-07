Динамична остава метеорологичната обстановка в Сливен. Вятърът духа на пориви със скорост между 70 и 90 километра в час, а количеството на падналите валежи за последните няколко часа е достигнало 7 литра на квадратен метър, съобщиха от общинския отдел „Управление при кризи, аварии и превенция“.

Получени са сигнали за паднали клони в различни части на града. Екипи на Общината ги отстраняват своевременно.

Клон на голямо дърво е паднал върху три паркирани автомобила, като общината оказва съдействие на собствениците, пише БТА.

Кметовете на селата Тополчане, Блатец и Сотиря работят със собствени сили и средства за премахване на прекършени и сухи дървета.

Местната власт е в постоянна координация с екипите на пожарната, които реагират незабавно при сигнали за инциденти.

Няма данни за пострадали хора. От енергопреносното дружество съобщават, че електрозахранването навсякъде е нормализирано.

Община Сливен напомня на гражданите да следят прогнозата за времето и да се съобразяват с променливите метеорологични условия.

