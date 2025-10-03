На 26 сигнала за паднали дървета и наводнени улици и приземни етажи са се отзовали тази нощ огнеборците от Пловдив и областта.
Най-тежка е ситуацията на кръстовището на бул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Индустриална“ в пловдивския район „Южен“.
От община Пловдив казаха, че става въпрос за наводнена с вода тръба на Южния обходен колектор, която е наскоро положена.
От местната власт твърдят, че многократно са предупреждавали за проблема фирмата изпълнител, включително и вчера. От компанията са поели ангажимента да отстранят нередностите.
Отсечката от кръстовището на "Кукленско шосе" и ул. „Индустриална“ до кръстовището на ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Братя Бъкстон“ е отцепена, а преминаването е забранено.
Сутринта огнеборци продължиха отводняването на подлези.
