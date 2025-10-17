Сигналите до bTV Новините за дефицит на жизненоважно лекарство не спират.

Медикаментът срещу хроничното възпаление на червата липсва в аптеките, а пациентите са принудени да спират терапията си или да го купуват от чужбина. Прекъсването на лечението обаче може да е фатално за тях.



След тежка операция през 2007 г. Петър Андонов започва приема на лекарството, жизненоважено при улцерозен колит, болест на Крон и други. 19 години всекидневната доза го държи жив, преди няколко месеца обче доставките спират.

“Питам в Ямбол, питам в Пловдив, в София - никъде няма. Вече ме познават всички аптекарки, защото влизам и питам, но казват - вносът е спрян", разказва Петър.

След дълго търсене стига до Турция. Купува еднократно, но после е принуден да спре лечението си и състоянието му се влошава

„И все се надявам, че ще ми се обадят от някоя аптека, дал съм си телефона“.

В безизходица са и лекарите, защото таблетките нямат заместител. Д-р Стаменов има пациенти с доживотна терапия с тях.

"Много трудно, пациентите се спасяват поединично".

Спирането на терапията е фатално за болните, добавя лекарят.



„Спират да се хранят, почват да отслабват на тегло, стига се до хоспитализации", обяснява д-р Венелин Стаменов, личен лекар.



От здравното министерство обясниха, че доставките са спрени от чуждия производител. И че очакват снабдяване на апкетиките до края на месеца, през ноември и поетапно- в началото на следващата година.

